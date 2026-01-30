«Это просто несправедливо». Слуцкий — о снятии очков с «Шанхая»

«Это максимально неожиданно, максимально болезненно, потому что и наш клуб, и весь китайский футбол прошел огромный путь очищения за этот промежуток времени. И мы взяли двух очень качественных игроков, стараясь бороться за чемпионство уже третий год. И, конечно, на мой взгляд, это просто несправедливо», — сказал Слуцкий в интервью шоу «Это футбол, брат!».