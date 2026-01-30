Ричмонд
«Это просто несправедливо». Слуцкий — о снятии очков с «Шанхая»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал решение Китайской футбольной ассоциации (CFA) снять с его команды 10 очков перед стартом нового сезона.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Накануне стало известно, что CFA объявила о решении снять очки и подвергнуть штрафам 13 клубов, включая 9 из 16 команд Суперлиги, по делу о договорных матчах и взяточничестве в китайском футболе в период с 2015 по 2021 год.

Самое суровое наказание понес «Шанхай Шэньхуа», который лишили десяти очков и оштрафовали на один миллион юаней (10,9 млн рублей). Аналогичное наказание понес «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Действующий чемпион Китая «Шанхай Порт» лишился пяти очков.

«Это максимально неожиданно, максимально болезненно, потому что и наш клуб, и весь китайский футбол прошел огромный путь очищения за этот промежуток времени. И мы взяли двух очень качественных игроков, стараясь бороться за чемпионство уже третий год. И, конечно, на мой взгляд, это просто несправедливо», — сказал Слуцкий в интервью шоу «Это футбол, брат!».

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. Он помог команде дважды выиграть Суперкубок Китая и дважды завоевать серебряные медали чемпионата Китая. Контракт 54-летнего россиянина с китайским клубом рассчитан до конца 2027 года.

Новый сезон в китайской Суперлиге стартует 6 марта.