C клуба Слуцкого сняли 10 очков перед стартом нового сезона

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.08
П2
6.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.81
П2
3.49
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.64
П2
5.22
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.28
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.54
П2
11.50
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.49
П2
1.58
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Брага
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.97
П2
1.81
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.62
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.57
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.75
П2
4.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.59
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.69
П2
1.49
Футбол. Лига Европы
23:00
Мидтьюлланн
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.89
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.35
П2
6.70
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.19
X
3.79
П2
1.73
Футбол. Лига Европы
23:00
Штурм
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.65
П2
2.46
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.13
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

C клуба Слуцкого сняли 10 очков перед стартом нового сезона

Китайская футбольная ассоциация (CFA) сняла с «Шанхай Шэньхуа» десять очков перед стартом нового сезона в чемпионате Китая по делу о договорных матчах. Об этом сообщает Global Times.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: CSL China

Сегодня, 29 января, в Пекине состоялось совещание, на котором подвели итоги масштабного антикоррупционного расследования, охватывавшее период с 2015 по 2021 год. В общей сложности CFA наказала 13 клубов и пожизненно отстранила от футбола 73 человека.

Самые серьезные наказания понесли «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» — они оштрафованы на один миллион юаней (10,9 млн рублей) и начнут сезон с показателем «-10» очков. С других команд сняли от трех до семи очков. Действующий чемпион Китая «Шанхай Порт» лишился пяти очков.

Таким образом, лишь 8 из 16 клубов китайской Суперлиги начнут новый сезон с неотрицательным количеством очков. Среди них «Чэнду Рунчэн», занявший в прошлом сезоне третье место.

В сентябре 2024 года CFA объявила, что 43 человека были пожизненно отстранены от участия в деятельности, связанной с футболом, за азартные игры и договорные матчи. Самое суровое наказание понес экс-президент CFA Чэнь Сююань, который был приговорен к пожизненному тюремному заключению за взяточничество.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив «Шанхай Порт» два очка.

Новый сезон в китайской Суперлиге стартует 6 марта.