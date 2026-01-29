C клуба Слуцкого сняли 10 очков перед стартом нового сезона

В сентябре 2024 года CFA объявила, что 43 человека были пожизненно отстранены от участия в деятельности, связанной с футболом, за азартные игры и договорные матчи. Самое суровое наказание понес экс-президент CFA Чэнь Сююань, который был приговорен к пожизненному тюремному заключению за взяточничество.