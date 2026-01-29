C клуба Слуцкого сняли 10 очков перед стартом нового сезона

Сегодня, 29 января, в Пекине состоялось совещание, на котором подвели итоги масштабного антикоррупционного расследования, охватывавшее период с 2015 по 2021 год. В общей сложности CFA наказала 13 клубов и пожизненно отстранила от футбола 73 человека.
Самые серьезные наказания понесли «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» — они оштрафованы на один миллион юаней (10,9 млн рублей) и начнут сезон с показателем «-10» очков. С других команд сняли от трех до семи очков. Действующий чемпион Китая «Шанхай Порт» лишился пяти очков.
Таким образом, лишь 8 из 16 клубов китайской Суперлиги начнут новый сезон с неотрицательным количеством очков. Среди них «Чэнду Рунчэн», занявший в прошлом сезоне третье место.
В сентябре 2024 года CFA объявила, что 43 человека были пожизненно отстранены от участия в деятельности, связанной с футболом, за азартные игры и договорные матчи. Самое суровое наказание понес экс-президент CFA Чэнь Сююань, который был приговорен к пожизненному тюремному заключению за взяточничество.
В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив «Шанхай Порт» два очка.
Новый сезон в китайской Суперлиге стартует 6 марта.