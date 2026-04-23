Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Акрон
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.25
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.60
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.24
П2
2.42
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.28
П2
3.05
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.33
П2
3.90
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2

«Атланта» с Миранчуком проиграла четвертый матч подряд в МЛС

«Атланта Юнайтед» уступила «Нью-Инглэнд Революшн» в матче регулярного чемпионата МЛС (1:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча прошла на домашнем поле «Атланты». Хозяева вышли вперед после удара Фафы Пико на 38-й минуте матча. Победу гостям принесли голы Уилла Сэндса (73) и Пейтона Миллера (78).

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и не отметился результативными действиями.

«Атланта» потерпела четвертое поражение подряд и седьмое в девяти матчах турнира. С четырьмя очками в активе команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Нью-Инглэнд» с 15 баллами располагается на третьей строчке в этой же конференции. В следующем матче «Атланта» в гостях сыграет с «Торонто». «Нью-Инглэнд» на выезде встретится с действующим победителем МЛС — «Интер Майами».

Ранее «Атланта» вышла в ⅛ финала Кубка США, где встретится с «Шарлотт». Матч пройдет в ночь на 29 апреля по московскому времени.

30-летний Алексей Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из итальянской «Аталанты». В составе американского клуба футболист провел 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал семь результативных передач. Его соглашение с клубом из МЛС рассчитано до конца декабря 2027 года.