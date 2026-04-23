«Атланта» с Миранчуком проиграла четвертый матч подряд в МЛС

Встреча прошла на домашнем поле «Атланты». Хозяева вышли вперед после удара Фафы Пико на 38-й минуте матча. Победу гостям принесли голы Уилла Сэндса (73) и Пейтона Миллера (78).
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и не отметился результативными действиями.
«Атланта» потерпела четвертое поражение подряд и седьмое в девяти матчах турнира. С четырьмя очками в активе команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Нью-Инглэнд» с 15 баллами располагается на третьей строчке в этой же конференции. В следующем матче «Атланта» в гостях сыграет с «Торонто». «Нью-Инглэнд» на выезде встретится с действующим победителем МЛС — «Интер Майами».
Ранее «Атланта» вышла в ⅛ финала Кубка США, где встретится с «Шарлотт». Матч пройдет в ночь на 29 апреля по московскому времени.
30-летний Алексей Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из итальянской «Аталанты». В составе американского клуба футболист провел 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал семь результативных передач. Его соглашение с клубом из МЛС рассчитано до конца декабря 2027 года.