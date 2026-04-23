Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.15
П2
2.40
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
1.66
П2
6.10
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Стало известно решение «Реала» о будущем Винисиуса

Ранее СМИ сообщали, что 25-летний форвард может покинуть клуб.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Мадридский «Реал» достиг соглашения с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором о подписании нового контракта. Об этом в соцсетях сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, контракт будет долгосрочным, при этом его детали еще обсуждаются. Ранее СМИ сообщали, что 25-летний форвард может покинуть клуб, если его новый контракт не будет предусматривать зарплату в 30 миллионов евро в год, а остаться — только при условии, что он станет самым высокооплачиваемым игроком команды. По данным Плеттенберга, самая высокая зарплата в «Реале» по-прежнему будет у Килиана Мбаппе.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. Его нынешний контракт действует до конца июня 2027 года. За это время он трижды становился чемпионом Испании и дважды побеждал в Лиге чемпионов. В 2024 году Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим игроком сезона.

На данный момент «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 70 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на 9 пунктов.

Реал
2:1
Первый тайм: 1:0
Алавес
Футбол, Испания, 33-й тур
21.04.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Эдуардо Коудет
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
30′
Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
50′
Алавес
Антонио Мартинес
(Андер Гевара)
90+3′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
24
Дин Хейсен
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
63′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
58′
21
Браим Диас
3
Эдер Милитау
45′
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
58′
30
Франко Мастантуоно
14
Орельен Тшуамени
35′
63′
6
Эдуардо Камавинга
Алавес
1
Антонио Сивера
7
Анхель Перес
90′
14
Науэль Теналья
17
Хонни Отто
24
Виктор Парада
11
Антонио Мартинес
3
Юссеф Энрикес
66′
20
Калебе
18
Хон Гуриди
58′
10
Карлес Аленья
4
Денис Суарес
58′
19
Пабло Ибаньес
8
Антонио Бланко
75′
6
Андер Гевара
15
Лукас Бойе
66′
22
Ибраим Диабате
Статистика
Реал
Алавес
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
24
19
Удары в створ
8
5
Угловые
9
6
Фолы
14
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти