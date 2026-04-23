Стало известно решение «Реала» о будущем Винисиуса

Мадридский «Реал» достиг соглашения с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором о подписании нового контракта. Об этом в соцсетях сообщил журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, контракт будет долгосрочным, при этом его детали еще обсуждаются. Ранее СМИ сообщали, что 25-летний форвард может покинуть клуб, если его новый контракт не будет предусматривать зарплату в 30 миллионов евро в год, а остаться — только при условии, что он станет самым высокооплачиваемым игроком команды. По данным Плеттенберга, самая высокая зарплата в «Реале» по-прежнему будет у Килиана Мбаппе.
Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. Его нынешний контракт действует до конца июня 2027 года. За это время он трижды становился чемпионом Испании и дважды побеждал в Лиге чемпионов. В 2024 году Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим игроком сезона.
На данный момент «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 70 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на 9 пунктов.
Альваро Арбелоа
Эдуардо Коудет
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
30′
Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
50′
Антонио Мартинес
(Андер Гевара)
90+3′
13
Андрей Лунин
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
24
Дин Хейсен
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
63′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
58′
21
Браим Диас
3
Эдер Милитау
45′
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
58′
30
Франко Мастантуоно
14
Орельен Тшуамени
35′
63′
6
Эдуардо Камавинга
1
Антонио Сивера
7
Анхель Перес
90′
14
Науэль Теналья
17
Хонни Отто
24
Виктор Парада
11
Антонио Мартинес
3
Юссеф Энрикес
66′
20
Калебе
18
Хон Гуриди
58′
10
Карлес Аленья
4
Денис Суарес
58′
19
Пабло Ибаньес
8
Антонио Бланко
75′
6
Андер Гевара
15
Лукас Бойе
66′
22
Ибраим Диабате
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти