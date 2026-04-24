«Рома» объявила об уходе из клуба Клаудио Раньери

После победы над «Пизой» 10 апреля бывший главный тренер «Ромы» прокомментировал критику Гасперини в адрес спортивного директора Рики Массары, трансферной политики клуба и работы медицинского штаба.
«Мы составили список из пяти-шести кандидатов на замену. Трое отказались, и клуб остановился на Гасперини. Выбор был сделан на основе его работы в “Аталанте”, где он успешно развивал молодых игроков. Все трансферы осуществлялись с его участием — не было ни одного футболиста, о котором он не знал и которого бы не одобрил», — заявил тогда Раньери.
В официальном заявлении «Ромы», опубликованном 24 апреля, клуб поблагодарил Клаудио Раньери за вклад в развитие команды.
«Мы смотрим в будущее с ясным пониманием целей. “Рома” остается сильным клубом с чёткой стратегией и стабильным руководством. Мы полностью доверяем пути, выбранному под руководством Джан Пьеро Гасперини, и нацелены на дальнейший рост и достижение результатов, соответствующих нашей истории», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Клаудио Раньери занимал должность советника правления «Ромы» с лета 2025 года. Ранее он тренировал эту команду в 2009—2011, 2019 и 2024−2025 годах.
Раньери наиболее известен победой с «Лестером» в чемпионате Англии сезона-2015/16. В его тренерской карьере также есть трофеи в Италии и Испании, а также победа в Суперкубке УЕФА. Раньери работал с рядом ведущих клубов Европы, включая «Наполи», «Фиорентину», «Атлетико», «Валенсию», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Монако», а также сборную Греции и другие команды.
За 5 туров до завершения сезона «Рома» занимает шестое место в Серии А, уступая по дополнительным показателям «Комо» и отставая на пять очков от идущего четвертым «Ювентуса». В марте команда завершила выступление в Лиге Европы, уступив «Болонье» на стадии 1/16 финала.
Джанпьеро Гасперини
Раффаэле Палладино
Марио Эрмосо
(Девайн Ренч)
45′
Никола Крстович
(Мартен де Рон)
12′
99
Миле Свилар
22
Марио Эрмосо
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
14
Дониэлл Мален
4
Брайан Кристанте
23
Джанлука Манчини
60′
87
Даниэле Гиларди
2
Девайн Ренч
78′
12
Константинос Цимикас
8
Нейл Эль-Айнауи
60′
61
Никколо Пизилли
75′
18
Матиас Соуле
71′
78
Робиньо Ваз
92
Стефан Эль-Шаарави
60′
20
Лоренцо Вентурино
29
Марко Карнесекки
19
Берат Джимсити
90+1′
77
Давиде Дзаппакоста
90
Никола Крстович
15
Мартен де Рон
18
Джакомо Распадори
42
Джорджио Скальвини
46′
3
Одилон Коссуну
23
Сеад Колашинац
46′
69
Хонест Аханор
16
Рауль Белланова
54′
47
Лоренцо Бернаскони
13
Эдерсон
65′
80′
8
Марио Пашалич
17
Шарль Де Кетеларе
46′
59
Никола Залевски
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
