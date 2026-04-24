Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
П1
1.50
X
5.06
П2
6.17
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кремонезе
П1
1.39
X
5.01
П2
9.50
Футбол. Франция
21:45
Брест
:
Ланс
П1
5.73
X
4.53
П2
1.58
Футбол. Англия
22:00
Сандерленд
:
Ноттингем Форест
П1
2.76
X
3.27
П2
2.72
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал
П1
3.90
X
4.20
П2
1.88
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2

«Рома» объявила об уходе из клуба Клаудио Раньери

Уход 74-летнего советника правления «Ромы» последовал после его публичного недовольства работой главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

Источник: Reuters

После победы над «Пизой» 10 апреля бывший главный тренер «Ромы» прокомментировал критику Гасперини в адрес спортивного директора Рики Массары, трансферной политики клуба и работы медицинского штаба.

«Мы составили список из пяти-шести кандидатов на замену. Трое отказались, и клуб остановился на Гасперини. Выбор был сделан на основе его работы в “Аталанте”, где он успешно развивал молодых игроков. Все трансферы осуществлялись с его участием — не было ни одного футболиста, о котором он не знал и которого бы не одобрил», — заявил тогда Раньери.

В официальном заявлении «Ромы», опубликованном 24 апреля, клуб поблагодарил Клаудио Раньери за вклад в развитие команды.

«Мы смотрим в будущее с ясным пониманием целей. “Рома” остается сильным клубом с чёткой стратегией и стабильным руководством. Мы полностью доверяем пути, выбранному под руководством Джан Пьеро Гасперини, и нацелены на дальнейший рост и достижение результатов, соответствующих нашей истории», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Клаудио Раньери занимал должность советника правления «Ромы» с лета 2025 года. Ранее он тренировал эту команду в 2009—2011, 2019 и 2024−2025 годах.

Раньери наиболее известен победой с «Лестером» в чемпионате Англии сезона-2015/16. В его тренерской карьере также есть трофеи в Италии и Испании, а также победа в Суперкубке УЕФА. Раньери работал с рядом ведущих клубов Европы, включая «Наполи», «Фиорентину», «Атлетико», «Валенсию», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Монако», а также сборную Греции и другие команды.

За 5 туров до завершения сезона «Рома» занимает шестое место в Серии А, уступая по дополнительным показателям «Комо» и отставая на пять очков от идущего четвертым «Ювентуса». В марте команда завершила выступление в Лиге Европы, уступив «Болонье» на стадии 1/16 финала.

Рома
1:1
Первый тайм: 1:1
Аталанта
Футбол, Италия, 33-й тур
18.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Раффаэле Палладино
Голы
Рома
Марио Эрмосо
(Девайн Ренч)
45′
Аталанта
Никола Крстович
(Мартен де Рон)
12′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
22
Марио Эрмосо
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
14
Дониэлл Мален
4
Брайан Кристанте
23
Джанлука Манчини
60′
87
Даниэле Гиларди
2
Девайн Ренч
78′
12
Константинос Цимикас
8
Нейл Эль-Айнауи
60′
61
Никколо Пизилли
75′
18
Матиас Соуле
71′
78
Робиньо Ваз
92
Стефан Эль-Шаарави
60′
20
Лоренцо Вентурино
Аталанта
29
Марко Карнесекки
19
Берат Джимсити
90+1′
77
Давиде Дзаппакоста
90
Никола Крстович
15
Мартен де Рон
18
Джакомо Распадори
42
Джорджио Скальвини
46′
3
Одилон Коссуну
23
Сеад Колашинац
46′
69
Хонест Аханор
16
Рауль Белланова
54′
47
Лоренцо Бернаскони
13
Эдерсон
65′
80′
8
Марио Пашалич
17
Шарль Де Кетеларе
46′
59
Никола Залевски
Статистика
Рома
Аталанта
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
9
2
Угловые
7
6
Фолы
4
14
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
