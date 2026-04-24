Бензема рассказал, в чем «ПСЖ» превосходит «Реал»

Французский нападающий «Аль-Хиляля», экс-игрок «Реала» и обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема поделился мнением о том, в чем мадридская команда в настоящее время уступает «ПСЖ», который завоевал требл в прошлом сезоне.
За месяц до завершения текущего сезона парижане продолжают бороться за победу как в чемпионате Франции, так и в Лиге чемпионов.
«Если говорить о ПСЖ, то на данный момент это одна из сильнейших команд мира. На бумаге у них, возможно, и меньше громких имен, чем у “Реала”. Но сейчас у ПСЖ есть большое преимущество: тренер делает замены на 70-й минуте, и игроки, выходящие со скамейки, часто показывают даже больше, чем те, кто начинал матч.
У «Реала» сейчас сложная ситуация — команда не играет как единое целое и слишком мало взаимодействует друг с другом. Можно назначить любого тренера, но это мало что изменит. А у ПСЖ, где почти нет звезд — за исключением Дембеле, обладателя «Золотого мяча» — команда просто играет. Кого бы ни ставили впереди, результат будет, даже если это запасные", — приводит слова Бензема RMC Sport.