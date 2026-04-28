Игрок «Реала» из-за травмы не сыграет на ЧМ за сборную Бразилии

Защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Эдер Милитао согласился на операцию, из‑за которой пропустит чемпионат мира 2026 года в Северной Америке.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На прошлой неделе «Реал» объявил, что 28‑летний Эдер Милитао получил повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Как сообщает ge.globo, защитнику объяснили, что травма серьезная и грозит полным разрывом мышцы.

Отмечается, что футболист согласился на операцию, которая намечена на вечер 28 апреля. Ожидается, что Милитао вернется на поле в октябре.

Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао пропустит предстоящий чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Бразильцы сыграют в группе с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии. Уже известно, что, помимо Эдера Милитао, в составе сборной из-за травм не будет Родриго и Эстевао. Также маловероятно участие Неймара в мировом первенстве.

