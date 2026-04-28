Игрок «Реала» из-за травмы не сыграет на ЧМ за сборную Бразилии

На прошлой неделе «Реал» объявил, что 28‑летний Эдер Милитао получил повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Как сообщает ge.globo, защитнику объяснили, что травма серьезная и грозит полным разрывом мышцы.
Отмечается, что футболист согласился на операцию, которая намечена на вечер 28 апреля. Ожидается, что Милитао вернется на поле в октябре.
Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао пропустит предстоящий чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Бразильцы сыграют в группе с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии. Уже известно, что, помимо Эдера Милитао, в составе сборной из-за травм не будет Родриго и Эстевао. Также маловероятно участие Неймара в мировом первенстве.