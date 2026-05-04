Кокорин раздумывает над завершением карьеры

По информации гендиректора «Ариса», российский нападающий покинет команду после завершения сезона.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе сообщил, что российский нападающий Александр Кокорин покинет команду по завершении текущего сезона.

В этом сезоне Кокорин сыграл 20 матчей за «Арис», но не забил ни одного гола. По данным «РБ Спорт», 35-летний форвард подумывает о завершении карьеры.

«У Саши был сложный сезон, — сказал Гогнидзе. — В таком возрасте, когда ты получаешь серьёзную травму и проходишь операцию, не всегда удаётся вернуться в оптимальную форму. С другой стороны, Саша — опытный футболист, а в следующем сезоне мы планируем серьёзное омоложение состава. Мы хотели бы дать молодым игрокам больше возможностей для проявления себя и времени на поле. Поэтому нам нужно двигаться дальше и строить команду, ориентируясь на задачи следующего сезона».

Гогнидзе добавил, что клуб очень благодарен Кокорину за его вклад, особенно за первую победу в чемпионате в истории клуба. «Думаю, в последнем матче сезона против “АЕКа” состоится трогательная церемония прощания с Сашей, мы проведем прощальный матч».

На вопрос о завершении карьеры Кокориным, Гогнидзе ответил: «Не могу за него ничего сказать, так как он сам ещё не объявил окончательного решения. Лучше спросить об этом у самого Саши».

Что касается возможного сотрудничества Кокорина с клубом в будущем, Гогнидзе отметил: «Пока никаких конкретных планов по этому поводу нет. У нас с Сашей отличные отношения, и мы будем поддерживать связь, чтобы увидеть, что принесёт будущее».