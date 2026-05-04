Защитник «Реала» получил пятую травму в сезоне

«По результатам проведенных сегодня медицинских обследований нашего игрока Ферлана Менди, выполненных медицинской службой “Реала”, у него диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы бедра правой ноги. Результаты обследования уточняются», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Футболист был заменен на 14-й минуте матча 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда одержала победу над «Эспаньолом» (2:0). Для Менди травма стала пятой в сезоне. По данным издания Marca, мадридский клуб и защитник оценят возможность проведения операции, игрок может пропустить до пяти месяцев. Менди получал аналогичную травму в апреле 2025 года, после чего не выходил на поле 7 месяцев.
Менди 30 лет. В текущем сезоне француз принял участие в девяти матчах.