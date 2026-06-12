День в истории: 12 июня 2016 года Роналду стал первым футболистом в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Этот результат стал отражением не только игровых достижений Роналду, но и его огромной коммерческой привлекательности. Доходы футболиста складывались из зарплаты в мадридском «Реале», бонусов и рекламных контрактов, а сам бренд CR7 к тому моменту уже превратился в глобальное явление. В списке Forbes того года рядом с Роналду оказались Лионель Месси, Леброн Джеймс, Роджер Федерер и другие звезды мирового спорта, что еще раз подчеркнуло масштаб его успеха.