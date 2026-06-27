День в истории: 27 июня 1977 года родился известный испанский футболист Рауль

Он стал символом мадридского «Реала», которому посвятил большую часть своей карьеры.
Рауль начал футбольный путь в «Реале», где прошел через молодежную систему и быстро стал одним из ключевых игроков основного состава. В клубе он выступал с 1994 по 2010 год — почти 16 лет, что стало феноменом для эпохи, когда футболисты меняли клубы раз в пару-тройку сезонов. За это время он завоевал множество титулов: шесть раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов УЕФА и стал одним из любимых игроков фанатов «Реала».
Рауль не только блистал в «Реале», но и был капитаном сборной Испании, в которой провел 102 матча. Он входит в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов и удерживает рекорд по количеству матчей за клуб в главном турнире Европы. Его стиль отличался скоростью, техникой, умением действовать в ключевых моментах и забивать в решающих играх.
После ухода из «Реала» в 2010 году Рауль продолжил карьеру немецком «Шальке», катарском «Аль-Садде» и американском клубе «Нью-Йорк Космос». С 2019 года он стал главным тренером резервной команды «Реал Мадрид Кастилья», возвращаясь в родной клуб на новой роли. Рауль остался легендой мадридского футбола и стал одним из самых уважаемых игроков Испании.