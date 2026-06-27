День в истории: 27 июня 1977 года родился известный испанский футболист Рауль

Рауль начал футбольный путь в «Реале», где прошел через молодежную систему и быстро стал одним из ключевых игроков основного состава. В клубе он выступал с 1994 по 2010 год — почти 16 лет, что стало феноменом для эпохи, когда футболисты меняли клубы раз в пару-тройку сезонов. За это время он завоевал множество титулов: шесть раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов УЕФА и стал одним из любимых игроков фанатов «Реала».