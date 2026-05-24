Де Дзерби заявил, что останется в «Тоттенхэме» даже при вылете

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби заявил, что намерен остаться в лондонском клубе на следующий сезон даже в случае вылета команды из АПЛ. Интервью опубликовано на Daily Mail.
«Да, я подтверждаю это. Для меня по-прежнему честь быть тренером “Тоттенхэма”, даже если мы будем бороться за выживание. Это не проблема», — заявил Де Дзерби.
Перед последним туром чемпионата Англии «Тоттенхэм» находится рядом с зоной вылета. Команде достаточно набрать одно очко в домашнем матче против «Эвертона», чтобы сохранить место в Премьер-лиге.
Итальянский специалист возглавил клуб в конце марта и сумел набрать восемь очков в шести матчах, прервав серию из 15 игр без побед.
«Секрет — правильно управлять давлением. У нас достаточно качества, чтобы остаться в лиге. Мы играем дома и должны быть готовы», — отметил тренер.
Де Дзерби также подтвердил, что нападающий Доминик Соланке восстановился после травмы и сможет сыграть против «Эвертона». При этом Хави Симонс выбыл на несколько месяцев из-за повреждения крестообразных связок.