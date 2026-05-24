«Тоттенхэм» спасся от вылета, «Вест Хэм» покинет АПЛ

По итогам турнира «Тоттенхэм» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице, набрав 41 очко. Отрыв от «Вест Хэма» составил 2 очка. «Вест Хэм» в своём заключительном матче переиграл «Лидс» со счётом 3:0, но вылетел из АПЛ, оставшись на 18-м месте. Вместе с «молотками» элиту английского футбола покинул «Вулверхэмптон» и «Бёрнли». В следующем сезоне АПЛ их заменят «Ковентри», «Ипсвич» и «Халл».