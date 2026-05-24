Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.14
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.85
X
4.45
П2
1.56
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.29
П2
4.62
Футбол. Италия
21:45
Торино
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.35
X
4.78
П2
1.50
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Рома
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.51
П2
1.36
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.90
П2
2.65
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2

«Тоттенхэм» спасся от вылета, «Вест Хэм» покинет АПЛ

«Тоттенхэм» одержал важнейшую победу над «Эвертоном» в последнем туре чемпионата Англии, что гарантировало команде место в элите на следующий сезон. Итоговое 17-е место и 41 очко позволили обойти «Вест Хэм».

Источник: Reuters

В матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» одержал победу над «Эвертоном» со счётом 1:0, что позволило команде сохранить место в английской Премьер-лиге на следующий сезон.

Единственный гол был забит на 43-й минуте. Автором мяча стал Жоау Пальинья.

По итогам турнира «Тоттенхэм» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице, набрав 41 очко. Отрыв от «Вест Хэма» составил 2 очка. «Вест Хэм» в своём заключительном матче переиграл «Лидс» со счётом 3:0, но вылетел из АПЛ, оставшись на 18-м месте. Вместе с «молотками» элиту английского футбола покинул «Вулверхэмптон» и «Бёрнли». В следующем сезоне АПЛ их заменят «Ковентри», «Ипсвич» и «Халл».

Чемпионом Англии впервые с сезона-2003/04 стал лондонсуий «Арсенал». Второе место в турнирной таблице занял «Манчестер Сити», третье — «Манчестер Юнайтед».

Тоттенхэм Хотспур
1:0
Первый тайм: 1:0
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 38
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Дэвид Мойес
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Жоау Пальинья
43′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
4
Кевин Дансо
37
Микки ван де Вен
6
Жоау Пальинья
87′
13
Дестини Удоджи
90′
3
Раду Дрэгушин
11
Матис Тель
73′
29
Пап Метар Сарр
80′
22
Конор Галлахер
82′
10
Джеймс Мэддисон
9
Ришарлисон
73′
39
Рандаль Коло Муани
30
Родриго Бентанкур
82′
14
Арчи Грэй
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
16
Виталий Миколенко
10
Илиман Ндиай
6
Джеймс Тарковски
89′
5
Майкл Кин
37
Джеймс Гарнер
15
Джейк О`Брайен
13′
62′
45
Харрисон Армстронг
34
Мерлин Рель
62′
19
Тайрик Джордж
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
84′
23
Шеймус Коулман
11
Тьерно Барри
84′
24
Карлос Алькарас
42
Тим Ироэгбунам
84′
9
Бету
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
20
10
Удары в створ
2
1
Угловые
7
7
Фолы
15
18
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
