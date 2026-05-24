«Тоттенхэм» спасся от вылета, «Вест Хэм» покинет АПЛ

В матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» одержал победу над «Эвертоном» со счётом 1:0, что позволило команде сохранить место в английской Премьер-лиге на следующий сезон.
Единственный гол был забит на 43-й минуте. Автором мяча стал Жоау Пальинья.
По итогам турнира «Тоттенхэм» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице, набрав 41 очко. Отрыв от «Вест Хэма» составил 2 очка. «Вест Хэм» в своём заключительном матче переиграл «Лидс» со счётом 3:0, но вылетел из АПЛ, оставшись на 18-м месте. Вместе с «молотками» элиту английского футбола покинул «Вулверхэмптон» и «Бёрнли». В следующем сезоне АПЛ их заменят «Ковентри», «Ипсвич» и «Халл».
Чемпионом Англии впервые с сезона-2003/04 стал лондонсуий «Арсенал». Второе место в турнирной таблице занял «Манчестер Сити», третье — «Манчестер Юнайтед».
Роберто Де Дзерби
Дэвид Мойес
Жоау Пальинья
43′
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
4
Кевин Дансо
37
Микки ван де Вен
6
Жоау Пальинья
87′
13
Дестини Удоджи
90′
3
Раду Дрэгушин
11
Матис Тель
73′
29
Пап Метар Сарр
80′
22
Конор Галлахер
82′
10
Джеймс Мэддисон
9
Ришарлисон
73′
39
Рандаль Коло Муани
30
Родриго Бентанкур
82′
14
Арчи Грэй
1
Джордан Пикфорд
16
Виталий Миколенко
10
Илиман Ндиай
6
Джеймс Тарковски
89′
5
Майкл Кин
37
Джеймс Гарнер
15
Джейк О`Брайен
13′
62′
45
Харрисон Армстронг
34
Мерлин Рель
62′
19
Тайрик Джордж
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
84′
23
Шеймус Коулман
11
Тьерно Барри
84′
24
Карлос Алькарас
42
Тим Ироэгбунам
84′
9
Бету
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
