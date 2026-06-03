«Бавария» договорилась о контракте с вингером ПСВ Сайбари

В этом сезоне Сайбари стал лучшим игроком чемпионата Нидерландов, забив 19 голов и сделав 9 результативных передач в 37 матчах. Свою форму атакующий хавбек подтвердил в этот вторник, оформив дубль за национальную команду в товарищеском матче против Мадагаскара.