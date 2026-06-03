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«Бавария» договорилась о контракте с вингером ПСВ Сайбари

Сайбари стал лучшим игроком чемпионата Нидерландов в минувшем сезоне.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: IMAGO/Orange Pictures / TASS

«Бавария» рассчитывает оформить трансфер нападающего ПСВ Исмаэля Сайбари. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мюнхенский клуб уже согласовал с 25-летним марокканским форвардом основные условия личного контракта. Кроме того, футболист провел беседу с главным тренером команды Венсаном Компани. В настоящее время «Бавария» продолжает переговоры с ПСВ по поводу возможного перехода игрока.

В этом сезоне Сайбари стал лучшим игроком чемпионата Нидерландов, забив 19 голов и сделав 9 результативных передач в 37 матчах. Свою форму атакующий хавбек подтвердил в этот вторник, оформив дубль за национальную команду в товарищеском матче против Мадагаскара.

Бавария оформила «золотой дубль» в сезоне-2025/26. Команда Венсана Компани стала чемпионом, а затем выиграла Кубок Германии.