Источник: Защитник «Интера» переходит в «Реал» за 20 млн евро

Дензел Дюмфрис выступает за «Интер» с 2021 года. В составе клуба футболист провел 207 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал 28 результативных передач. Вместе с клубом Дюмфрис стал двукратным победителем чемпионата Италии, трехкратным обладателем Кубка страны и Суперкубка Италии.