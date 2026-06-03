Источник: Защитник «Интера» переходит в «Реал» за 20 млн евро

По информации источника, «Реал» закрыл сделку по покупке 30-летнего футболиста. Испанский активировал опцию выкупа Дюмфриса, которая составляет 20 млн евро. Официально о завершении трансфера должно быть объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что нидерландский футболист является главной трансферной целью предполагаемого нового главного тренера «Реала» Жозе Моуринью, который, как ожидается, возглавит «сливочных» после выборов президента клуба. Они пройдут 7 июня.
Дензел Дюмфрис выступает за «Интер» с 2021 года. В составе клуба футболист провел 207 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал 28 результативных передач. Вместе с клубом Дюмфрис стал двукратным победителем чемпионата Италии, трехкратным обладателем Кубка страны и Суперкубка Италии.
Дюмфрис вошел в итоговый состав сборной Нидерландов на предстоящий чемпионат мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе Нидерланды сыграют с командами Японии (14 июня), Швеции (20 июня) и Туниса (25 июня). Матчи пройдут в Далласе, Хьюстоне и Канзас-Сити.