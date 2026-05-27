Депай и ван Дейк попали в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026

Тренерский штаб во главе с Роналдом Куманом включил в итоговую заявку на мундиаль 26 футболистов, 15 из которых выступают в АПЛ. В состав команды вошел лучший бомбардир в истории сборной Мемфис Депай, который с 2024 года выступает в чемпионате Бразилии за «Коринтианс». Капитаном «оранжевых» на ЧМ-2026 будет защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.