Депай и ван Дейк попали в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026

Тренерский штаб во главе с Роналдом Куманом включил в итоговую заявку на мундиаль 26 футболистов, 15 из которых выступают в АПЛ. В состав команды вошел лучший бомбардир в истории сборной Мемфис Депай, который с 2024 года выступает в чемпионате Бразилии за «Коринтианс». Капитаном «оранжевых» на ЧМ-2026 будет защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026:
- Вратари: Марк Флеккен («Байер», Германия), Робин Руфс («Сандерленд», Англия), Барт Вербрюгген («Брайтон», Англия)
- Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити», Англия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Дензел Дюмфрис («Интер», Англия), Йоррел Хато («Челси», Англия), Ян‑Поль ван Хекке («Брайтон», Англия), Юррьен Тимбер («Арсенал», Англия), Мики ван де Вен («Тоттенхэм», Англия)
- Полузащитники: Райан Гравенберх («Ливерпуль», Англия), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Тен Копмейнерс («Ювентус», Италия), Ноа Ланг («Галатасарай», Турция), Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити», Англия), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Гус Тиль (ПСВ), Квинтен Тимбер («Марсель», Франция), Матс Виффер («Брайтон», Англия)
- Нападающие: Бриан Броббей («Сандерленд», Англия), Мемфис Депай («Коринтианс», Бразилия), Коди Гакпо («Ливерпуль», Англия), Джастин Клюйверт («Борнмут», Англия), Дониелл Мален («Рома», Италия), Крисенсио Саммервилл («Вест Хэм», Англия), Ваут Вегхорст («Аякс»)
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Нидерландов сыграет с командами Японии (14 июня), Швеции (20 июня) и Туниса (25 июня). Матчи пройдут в Далласе, Хьюстоне и Канзас-Сити.
В рамках подготовки к ЧМ-2026 сборная Нидерландов также проведет два товарищеских матча против Алжира (3 июня) и Узбекистана (8 июня).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.