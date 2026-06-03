«Реал» представил домашний комплект формы на сезон-2026/27

В минувшем сезоне «Реал» не смог выиграть ни одного трофея. На клубном чемпионате мира мадридский клуб дошел до полуфинала, где разгромно уступил французскому «Пари Сен-Жермен» (0:4). В чемпионате Испании «Реал» финишировал вторым, отстав от каталонской «Барселоны» на восемь очков. В Кубке страны «Реал» проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (2:3). В Лиге чемпионов испанский клуб проиграл мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале турнира по сумме двух встреч (1:2, 3:4).