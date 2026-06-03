«Наполи» выкупил Хейлунда у «Ман Юнайтед» за 44 млн евро

— «Наполи» объявляет о выполнении условий для постоянного приобретения Расмуса Хейлунда из «Манчестер Юнайтед». 13 сентября игрок под номером 19 забил свой первый гол в дебютном матче с «Фиорентиной» (3:1) на стадионе «Артемио Франки». Он провел 44 матча за «Наполи», забив 16 голов. Футболист также внес свой вклад в победу в Суперкубке Италии, забив гол в полуфинальном матче против «Милана».



Поздравляем, Расмус! — говорится в сообщении на официальном сайте «Наполи».