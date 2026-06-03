«Наполи» выкупил Хейлунда у «Ман Юнайтед» за 44 млн евро

Расмус Хейлунд теперь полноценный игрок «Наполи»: клуб активировал опцию выкупа 23‑летнего датчанина у «Манчестер Юнайтед» после выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Наполи» заплатил за футболиста 44 миллиона евро — еще 6 миллионов были перечислены в августе в рамках сделки по аренде.
— «Наполи» объявляет о выполнении условий для постоянного приобретения Расмуса Хейлунда из «Манчестер Юнайтед». 13 сентября игрок под номером 19 забил свой первый гол в дебютном матче с «Фиорентиной» (3:1) на стадионе «Артемио Франки». Он провел 44 матча за «Наполи», забив 16 голов. Футболист также внес свой вклад в победу в Суперкубке Италии, забив гол в полуфинальном матче против «Милана».
Поздравляем, Расмус! — говорится в сообщении на официальном сайте «Наполи».
Согласно данным портала Transfermrkt, рыночная стоимость футболиста составляет 60 млн евро.
В минувшем сезоне «Наполи» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Победителем Серии А стал миланский «Интер».