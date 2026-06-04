Кандидат в президенты «Реала» пообещал купить Холанда и Родри

37-летний испанец, являющийся соперником Флорентина Переса на предстоящих президентских выборах, выступил в эфире популярного испанского шоу El Hormiguero. Рикельме продемонстрировал публике новую игровую футболку «Реала» с фамилией Холанда и девятым номером, а также показал нотариально заверенный документ со своими предвыборными обещаниями.
Одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Рикельме является покупка Холанда и его одноклубника Родри.
«Клуб никогда не будет продан, и на 100% останется собственностью его членов. Это зафиксировано в документе. Если я не выполню хотя бы одно из своих обещаний по этим игрокам, я подписал гарантийное обязательство, согласно которому в случае невыполнения обещания оплачу 100% членских взносов всех сосьос за следующий сезон», — сказал Рикельме.
Холанд выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. За четыре года 25-летний норвежец провел за «горожан» 198 матчей, в которых забил 162 мяча и отдал 30 голевых передач. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2034 года.
Родри защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2019 года. На счету 29-летнего испанца 298 матчей, в которых он забил 28 мячей и отдал 32 голевые передачи. Его контракт с «горожанами» истекает летом 2027 года.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Холанда в 200 млн евро, Родри — в 50 млн евро.
Рикельме является основателем компании COX Energy, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии. Его состояние оценивается в 460 млн евро.
Выборы президента «Реала» пройдут воскресенье, 7 июня. Действующий глава клуба Флорентино Перес занимает эту должность с 2009 года. Ранее он также был президентом «Реала» в период с 2000 по 2006 год.