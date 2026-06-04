Кандидат в президенты «Реала» пообещал купить Холанда и Родри

«Клуб никогда не будет продан, и на 100% останется собственностью его членов. Это зафиксировано в документе. Если я не выполню хотя бы одно из своих обещаний по этим игрокам, я подписал гарантийное обязательство, согласно которому в случае невыполнения обещания оплачу 100% членских взносов всех сосьос за следующий сезон», — сказал Рикельме.