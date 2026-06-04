«ПСЖ» выбрал нового конкурента для Матвея Сафонова

Соглашение российского голкипера с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитано до 2029 года. Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за «Краснодар». В составе парижан россиянин, помимо двух побед в самом престижном еврокубковом турнире, стал двукратным чемпионом Франции, а также завоевал Кубок Франции, Суперкубок страны, стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.