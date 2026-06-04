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«ПСЖ» выбрал нового конкурента для Матвея Сафонова

18-летний вратарь «Милана» Алессандро Лонгони близок к переходу в «ПСЖ».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Пари Сен-Жермен» намерен подписать нового конкурента для Матвея Сафонова. Французский гранд уже выбрал голкипера под трансфер — это 18-летний вратарь «Милана» Алессандро Лонгони. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Согласно сведениям источника, в стане «ПСЖ» несколько недель шли обсуждения по поводу повышения конкуренции во вратарской линии. Тренерский штаб принял решение, что команде нужен новый молодой вратарь. Трансфер Лонгони уже согласован, голкипер готовится к переезду в «ПСЖ». В сезоне-2025/26 Лонгони выступал за «Милан» U20 и провел 20 игр.

Соглашение российского голкипера с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитано до 2029 года. Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за «Краснодар». В составе парижан россиянин, помимо двух побед в самом престижном еврокубковом турнире, стал двукратным чемпионом Франции, а также завоевал Кубок Франции, Суперкубок страны, стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.