«ПСЖ» выбрал нового конкурента для Матвея Сафонова

«Пари Сен-Жермен» намерен подписать нового конкурента для Матвея Сафонова. Французский гранд уже выбрал голкипера под трансфер — это 18-летний вратарь «Милана» Алессандро Лонгони. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Согласно сведениям источника, в стане «ПСЖ» несколько недель шли обсуждения по поводу повышения конкуренции во вратарской линии. Тренерский штаб принял решение, что команде нужен новый молодой вратарь. Трансфер Лонгони уже согласован, голкипер готовится к переезду в «ПСЖ». В сезоне-2025/26 Лонгони выступал за «Милан» U20 и провел 20 игр.
Соглашение российского голкипера с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитано до 2029 года. Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за «Краснодар». В составе парижан россиянин, помимо двух побед в самом престижном еврокубковом турнире, стал двукратным чемпионом Франции, а также завоевал Кубок Франции, Суперкубок страны, стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.