Перес анонсировал трансфер суперзвезды в «Реал» за 150 млн евро

«Во вторник я отправлю предложение в размере 150 миллионов евро за топ-игрока из команды — участника Лиги Чемпионов. Олисе? Прекрасный футболист, но это не он. Другой игрок. Это полузащитник или форвард. Холанд? Нет, это не он. Это не Доку. Этот игрок — суперзвезда. Люди не поверят, кто это! Трансфер уровня Криштиану Роналду с финансовой точки зрения. Мое подписание будет не из АПЛ. Это молодой футболист», — сказал Перес.