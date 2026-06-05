Перес анонсировал трансфер суперзвезды в «Реал» за 150 млн евро

«Во вторник я отправлю предложение в размере 150 миллионов евро за топ-игрока из команды — участника Лиги Чемпионов. Олисе? Прекрасный футболист, но это не он. Другой игрок. Это полузащитник или форвард. Холанд? Нет, это не он. Это не Доку. Этот игрок — суперзвезда. Люди не поверят, кто это! Трансфер уровня Криштиану Роналду с финансовой точки зрения. Мое подписание будет не из АПЛ. Это молодой футболист», — сказал Перес.
Испанские СМИ предполагают, что речь может идти о 21-летнем полузащитнике «Пари Сен-Жермен» и сборной Португалии Жоау Невеше. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 140 млн евро.
Также Перес сообщил, что мадридский клуб уже финализировал сделки по переходам защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате, защитника «Интера» Дензела Думфриса и главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью. Ожидается, что официально о них будет объявлено на следующей неделе.
В мае 79-летний Перес, руководящий «Реалом» с 2009 года, объявил о досрочных выборах президента клуба, которые состоятся 7 июня. Его соперником станет 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме. Это будут первые конкурентные выборы в мадридском клубе за последние 20 лет.