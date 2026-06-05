«Есть лиги поинтереснее». Слуцкий — о планах вернуться в РПЛ

«Учитывая последний болезненный опыт, который у меня был, когда у нас уехали иностранцы. Учитывая отсутствие еврокубков. Учитывая, что сейчас мало русских игроков уезжает за рубеж. Наверное, сейчас есть лиги, в которых поинтереснее работать. Не скажу, что они сильнее, что они лучше, не скажу, что они более качественные. Но даже то, что мы два года играем в азиатской Лиге чемпионов с ведущими командами Азии, это уже крутой опыт», — сказал Слуцкий.