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«Есть лиги поинтереснее». Слуцкий — о планах вернуться в РПЛ

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью GGMED рассказал, почему не планирует в ближайшее время возвращаться в РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: VCG/VCG via Getty Images

Последним клубом 55-летнего специалиста в РПЛ был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. До этого он работал «Москве», «Крыльях Советов» и ЦСКА.

«Учитывая последний болезненный опыт, который у меня был, когда у нас уехали иностранцы. Учитывая отсутствие еврокубков. Учитывая, что сейчас мало русских игроков уезжает за рубеж. Наверное, сейчас есть лиги, в которых поинтереснее работать. Не скажу, что они сильнее, что они лучше, не скажу, что они более качественные. Но даже то, что мы два года играем в азиатской Лиге чемпионов с ведущими командами Азии, это уже крутой опыт», — сказал Слуцкий.

С 2024 года Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа», с которым он дважды выигрывал серебряные медали в чемпионате Китая. На данный момент его команда имеет семиматчевую серию без побед и идет на 12-м месте.

Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 28 июня на выезде против «Далянь Инбо».