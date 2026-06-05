«Есть лиги поинтереснее». Слуцкий — о планах вернуться в РПЛ

Последним клубом 55-летнего специалиста в РПЛ был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. До этого он работал «Москве», «Крыльях Советов» и ЦСКА.
«Учитывая последний болезненный опыт, который у меня был, когда у нас уехали иностранцы. Учитывая отсутствие еврокубков. Учитывая, что сейчас мало русских игроков уезжает за рубеж. Наверное, сейчас есть лиги, в которых поинтереснее работать. Не скажу, что они сильнее, что они лучше, не скажу, что они более качественные. Но даже то, что мы два года играем в азиатской Лиге чемпионов с ведущими командами Азии, это уже крутой опыт», — сказал Слуцкий.
С 2024 года Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа», с которым он дважды выигрывал серебряные медали в чемпионате Китая. На данный момент его команда имеет семиматчевую серию без побед и идет на 12-м месте.
Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 28 июня на выезде против «Далянь Инбо».