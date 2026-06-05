«Тоттенхэм» подписал экс-защитника «Ливерпуля» Робертсона

32-летний защитник присоединится к «шпорам» на правах свободного агента 1 июля после окончания контракта с «Ливерпулем».
Робертсон перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Халл Сити» за девять миллионов евро. За девять лет он провел за клуб 378 матчей, в которых он забил 14 мячей и отдал 69 голевых передач.
С «Ливерпулем» Робертсон дважды становился чемпионом АПЛ (2020, 2025), выигрывал Кубок (2022) и Суперкубок Англии (2022), Лигу чемпионов (2019), Суперкубок УЕФА (2019), а также дважды побеждал в Кубке английской лиги (2022, 2024).
На данный момент Робертсон находится в расположении сборной Шотландии, которая готовится к ЧМ-2026. На групповом этапе шотландцы сыграют с Гаити (13 июня), Марокко (19 июня) и Бразилией (24 июня). Робертсон будет капитаном команды на ЧМ-2026.
Минувший сезон «Тоттенхэм» завершил на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, опередив вылетевший в Чемпионшип «Вест Хэм» на два балла.
Новый сезон АПЛ стартует 22 августа.