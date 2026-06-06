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Килиан Мбаппе назвал самого сложного соперника в карьере

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе назвал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка самым сложным соперником за время своей профессиональной карьеры. Об этом сообщает AS.

Источник: Reuters

«Три или четыре года назад мне понравилось соперничать с ван Дейком, потому что тогда он был признан лучшим игроком на своей позиции. Он был настоящим зверем», — заявил Мбаппе.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. К 34 годам центральный защитник провел за английский клуб 374 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 16 результативных передач.

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл за клуб 44 матча, забил 42 гола и отдал семь голевых передач. Его контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2029 года.

5 мая появилась информация о том, что у Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды. Как уточняют СМИ, инцидент случился перед матчем с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, зафиксировавшего у футболиста офсайд в тренировочном матче.