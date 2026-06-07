Назначение Аллегри в «Наполи» оказалось под угрозой

Назначение Массимилиано Аллегри главным тренером «Наполи» может затянуться из-за его контракта с «Миланом», сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ.
Аллегри был уволен из «Милана» после окончания сезона, однако его договор с клубом действует до июня 2027 года. Чтобы официально возглавить «Наполи», специалисту нужно расторгнуть соглашение с красно-черными по взаимному согласию.
По данным источника, переговоры о компенсации идут сложнее, чем ожидалось. Calciomercato утверждает, что Аллегри хочет получить 2 млн евро за досрочное расторжение контракта, а также еще 3 млн евро для выплаты его штабу.
Football Italia отмечает, что владелец «Милана» Джерри Кардинале не готов платить такую сумму тренерскому штабу, который был уволен после невыполнения спортивных задач.
Ситуация раздражает руководство «Наполи». По данным Sport Mediaset, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис установил срок около недели для решения вопроса. Если стороны не договорятся, «Наполи» может рассмотреть других кандидатов.
Ранее сообщалось, что Аллегри уже согласовал с «Наполи» условия контракта. По информации La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы готовы предложить тренеру двухлетнее соглашение с зарплатой около 4,5 млн евро в год плюс бонусы.