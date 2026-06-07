Перес близок к восьмой победе на выборах «Реала»

Действующий президент «Реала» Флорентино Перес близок к победе на выборах главы мадридского клуба, сообщает Marca.
По данным испанского издания, после подсчета значительной части голосов Перес уверенно опережает второго кандидата Энрике Рикельме. Голосование на момент публикации еще не было официально завершено, однако отставание Рикельме уже стало слишком большим, чтобы изменить итоговый результат.
Managing Madrid со ссылкой на испанские СМИ также сообщает, что экзитполы отдавали Пересу около 65% голосов. При этом окончательные итоги должны быть объявлены после завершения подсчета всех бюллетеней, включая голоса по почте.
В случае официального подтверждения результата Перес в восьмой раз выиграет выборы президента «Реала». Он впервые возглавил клуб в 2000 году, затем вернулся на пост в 2009-м.
Выборы 2026 года стали первыми за 20 лет, на которых у Переса был реальный конкурент. Рикельме, предприниматель в сфере возобновляемой энергетики и сосьо «Реала», шел на выборы с программой сохранения клубной собственности за сосьос и изменениями в управлении клубом.
Перес считается самым успешным президентом в истории «Реала» по числу трофеев. За время его работы футбольная команда неоднократно выигрывала Лигу чемпионов, а клуб укрепил статус одного из самых дорогих спортивных брендов мира.