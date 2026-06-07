Перес близок к восьмой победе на выборах «Реала»

Выборы 2026 года стали первыми за 20 лет, на которых у Переса был реальный конкурент. Рикельме, предприниматель в сфере возобновляемой энергетики и сосьо «Реала», шел на выборы с программой сохранения клубной собственности за сосьос и изменениями в управлении клубом.