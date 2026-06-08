«Малага» обыграла «Лас-Пальмас» в полуфинале за выход в Ла Лигу

Встреча прошла на домашней арене клуба «Лас-Пальмас». Единственный гол в матче на 57-й минуте нападающий «Малаги» Давид Ларрубия с передачи партнера по команде полузащитника Дани Лоренсо.
Ответный матч между клубами пройдет в среду, 10 июня, на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге.
Последний раз «Малага» выступала в высшем дивизионе чемпионата Испании в сезоне-2017/18. Команда покинула Ла Лигу, проведя 10 сезонов в Примере. «Лас-Пальмас» вылетел из Ла Лиги по итогам сезона-2024/25.
В другом полуфинале, который прошел в субботу, 6 июня, «Кастильон» на своем поле сыграл вничью с «Альмерией» (1:1). Ответная встреча между командами пройдет во вторник, 9 июня на домашней арене «Альмерии».
Ранее прямые путевки в высший испанский дивизион завоевали «Расинг» из Сантандера, победивший в чемпионате Сегунды, и чемпион Испании 2000 года «Депортиво» из Ла-Коруньи.