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Флорентино Перес официально переизбран президентом «Реала»

Флорентино Перес выиграл президентские выборы в мадридском «Реале».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Действующий президент «сливочных» Флорентино Перес победил, опередив второго кандидата — 37-летнего бизнесмена Энрике Рикельме. По итогам обработки всех бюллетеней Перес получил 21 741 голос (65%), за Рикельме проголосовали 11 814 избирателей (35%). Перс останется на посту главы «Реала» до 2030 года.

79-летний Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он занимал пост президента клуба с 2000 по 2006 год. Перес считается самым успешным президентом в истории «Реала» по числу трофеев. Под его руководством команда семь раз выиграла Лигу чемпионов, три раза — Кубок Испании, семь раз — Суперкубок Испании, шесть раз — Суперкубок УЕФА, два раза — Межконтинентальный кубок и пять раз — клубный чемпионат мира. При Пересе «Реал» укрепил статус одного из самых дорогих спортивных брендов мира.