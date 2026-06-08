Флорентино Перес официально переизбран президентом «Реала»

79-летний Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. До этого он занимал пост президента клуба с 2000 по 2006 год. Перес считается самым успешным президентом в истории «Реала» по числу трофеев. Под его руководством команда семь раз выиграла Лигу чемпионов, три раза — Кубок Испании, семь раз — Суперкубок Испании, шесть раз — Суперкубок УЕФА, два раза — Межконтинентальный кубок и пять раз — клубный чемпионат мира. При Пересе «Реал» укрепил статус одного из самых дорогих спортивных брендов мира.