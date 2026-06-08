Флорентино Перес объявил о возвращении в «Реал» Жозе Моуринью

«Это был великий день для мадридского “Реала”. Мы победили на всех избирательных участках, то есть во всех возрастных группах. И мы добились второго результата за всю историю выборов в мадридский “Реал”. Это выдающийся результат. Могло бы быть еще лучше, потому что почти тысяча голосов была признана недействительной, и мы собираемся подать апелляцию, потому что считаем, что все сделали правильно.



Мы показали миру пример прозрачности и сосуществования. Как президент мадридского “Реала”, я горжусь всеми вами. Члены клуба свободно выражают свое мнение о будущем клуба. Мы будем работать дальше, продолжая гордиться “Бернабеу”, одной из лучших команд в мире и одним из лучших тренеров в мире, Жозе Моуринью», — сказал Перес после своей победы.