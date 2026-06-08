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Флорентино Перес объявил о возвращении в «Реал» Жозе Моуринью

Президент «Реала» Флорентино Перес после успешного переизбрания на пост главы мадридского клуба анонсировал возвращение в команду главного тренера Жозе Моуринью.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

79-летний Перес победил на выборах президента «Реала» в восьмой раз, набрав 64,1% голосов. Он продолжит руководить мадридским клубом как минимум до 2030 года.

«Это был великий день для мадридского “Реала”. Мы победили на всех избирательных участках, то есть во всех возрастных группах. И мы добились второго результата за всю историю выборов в мадридский “Реал”. Это выдающийся результат. Могло бы быть еще лучше, потому что почти тысяча голосов была признана недействительной, и мы собираемся подать апелляцию, потому что считаем, что все сделали правильно.

Мы показали миру пример прозрачности и сосуществования. Как президент мадридского “Реала”, я горжусь всеми вами. Члены клуба свободно выражают свое мнение о будущем клуба. Мы будем работать дальше, продолжая гордиться “Бернабеу”, одной из лучших команд в мире и одним из лучших тренеров в мире, Жозе Моуринью», — сказал Перес после своей победы.

Ранее сообщалось, что Моуринью после переизбрания Переса станет главным тренером «Реала» и подпишет с клубом двухлетний контракт — до лета 2028 года. «Бенфика» получит за досрочный уход своего тренера 15 млн евро.

Ранее Моуринью уже возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» провели 178 матчей, в которых одержали 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.