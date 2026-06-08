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Агент Клоппа опроверг слухи о работе в «Аль-Иттихаде»

Представитель немецкого специалиста заявил, что у Юргена Клоппа нет планов переходить в саудовский клуб.

Источник: Reuters

Агент Юргена Клоппа Марк Косицке прокомментировал информацию о возможном назначении бывшего главного тренера «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттихад». Его слова приводит WinWin.

По словам агента, сообщения о возможной работе Клоппа в «Аль-Иттихаде» не соответствуют действительности. Косицке подчеркнул, что не рассматривается ни тренерская, ни административная должность в саудовском клубе.

«Мне надоела вся эта чушь. Это все провокация, эти утверждения — просто ерунда», — заявил Косицке.

«Нет, шансов нет», — ответил агент на вопрос о возможности работы Клоппа в любой роли в структуре «Аль-Иттихада».

С января 2025 года Клопп занимает должность руководителя футбольного направления компании Red Bull. В его обязанности входит координация спортивных проектов корпорации в разных странах.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном возвращении немецкого специалиста к тренерской работе, однако официального подтверждения этой информации не поступало.