Агент Клоппа опроверг слухи о работе в «Аль-Иттихаде»

Агент Юргена Клоппа Марк Косицке прокомментировал информацию о возможном назначении бывшего главного тренера «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттихад». Его слова приводит WinWin.
По словам агента, сообщения о возможной работе Клоппа в «Аль-Иттихаде» не соответствуют действительности. Косицке подчеркнул, что не рассматривается ни тренерская, ни административная должность в саудовском клубе.
«Мне надоела вся эта чушь. Это все провокация, эти утверждения — просто ерунда», — заявил Косицке.
«Нет, шансов нет», — ответил агент на вопрос о возможности работы Клоппа в любой роли в структуре «Аль-Иттихада».
С января 2025 года Клопп занимает должность руководителя футбольного направления компании Red Bull. В его обязанности входит координация спортивных проектов корпорации в разных странах.
Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном возвращении немецкого специалиста к тренерской работе, однако официального подтверждения этой информации не поступало.