Пепе может войти в штаб Моуринью в «Реале»

Бывший защитник «Реала» Пепе может войти в тренерский штаб Жозе Моуринью в мадридском клубе. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
По данным источника, 63-летний португальский тренер уже связывался с 43-летним экс-футболистом и предложил ему присоединиться к своей команде в Мадриде. Пепе оценивает возможность возвращения в клуб в новой роли.
Кандидатура бывшего защитника также обсуждается внутри «Реала». Окончательного решения о его назначении в тренерский штаб на данный момент нет.
Пепе выступал за мадридский клуб с 2007 по 2017 год. Вместе с «Реалом» он выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата Испании и три Лиги чемпионов.