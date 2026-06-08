Перес прокомментировал переизбрание на пост президента «Реала»

Флорентино Перес выступил с обращением после победы на выборах президента «Реала» и переизбрания на новый срок до 2030 года. Текст его речи опубликован на официальном сайте клуба.
На выборах 79-летний Перес получил 65% голосов членов клуба, опередив Энрике Рикельме, набравшего 35%.
«Сегодня “Реал” победил. Мы подали миру пример демократии. Мы показали, что мы — одна большая семья, что мы любим “Мадрид” и что мы готовы к будущему», — заявил Перес.
Глава клуба подчеркнул, что намерен продолжать работу над спортивным и коммерческим развитием «Реала», а также сохранить лидирующие позиции команды на международной арене.
«Я здесь, чтобы защищать “Мадрид”. Мы будем продолжать работать, чтобы “Реал” продолжал выигрывать титулы. Мы работаем над тем, чтобы сделать лучший клуб всех времен еще лучше», — сказал Перес.
Перес возглавляет мадридский клуб с 2000 года с перерывом в 2006—2009 годах. За это время «Реал» выиграл множество национальных и международных трофеев, включая несколько титулов Лиги чемпионов.