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Слуцкий назвал футболиста, которому бы хотел пожать руку

Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что мечтал пожать руку легенде футбола Диего Марадоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Кому бы я хотел пожать руку? Марадоне. У меня, знаешь, это была мечта, потому что это вообще мой любимый футболист за все времена. И когда был чемпионат мира в России, я работал на Первом канале, как раз комментируя огромное количество матчей. И он везде попадался: он там сидит в ложе, там где-то, там люди, там выкладывают все с ним фотки. Я думаю, господи, все выкладывают, кроме меня. Я мечтаю об этой фотке или об этом рукопожатии. И так и не получилось, то есть я был ближе всего», — заявил Слуцкий в выпуске на канале First&Red с финала женского «Ролан Гаррос».

«Я очень люблю фотографию, когда был матч Аргентина — Россия в Москве и Марадона дает мяч Денису Колодину. Денис Колодин — это мой воспитанник. И я говорю: “Вот ты, конечно, гад. У тебя, пожалуйста, вот он Марадона. Я всю жизнь мечтал, и у меня не получилось”, — добавил Леонид Слуцкий.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти легендарного аргентинского футболиста стала острая сердечная недостаточность, приведшая к отеку легких.

С 2024 года Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа», с которым он дважды выигрывал серебряные медали в чемпионате Китая. На данный момент его команда имеет семиматчевую серию без побед и идет на 12-м месте. Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 28 июня на выезде против «Далянь Инбо».

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