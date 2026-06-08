Слуцкий назвал футболиста, которому бы хотел пожать руку

«Кому бы я хотел пожать руку? Марадоне. У меня, знаешь, это была мечта, потому что это вообще мой любимый футболист за все времена. И когда был чемпионат мира в России, я работал на Первом канале, как раз комментируя огромное количество матчей. И он везде попадался: он там сидит в ложе, там где-то, там люди, там выкладывают все с ним фотки. Я думаю, господи, все выкладывают, кроме меня. Я мечтаю об этой фотке или об этом рукопожатии. И так и не получилось, то есть я был ближе всего», — заявил Слуцкий в выпуске на канале First&Red с финала женского «Ролан Гаррос».
«Я очень люблю фотографию, когда был матч Аргентина — Россия в Москве и Марадона дает мяч Денису Колодину. Денис Колодин — это мой воспитанник. И я говорю: “Вот ты, конечно, гад. У тебя, пожалуйста, вот он Марадона. Я всю жизнь мечтал, и у меня не получилось”, — добавил Леонид Слуцкий.
Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти легендарного аргентинского футболиста стала острая сердечная недостаточность, приведшая к отеку легких.
С 2024 года Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа», с которым он дважды выигрывал серебряные медали в чемпионате Китая. На данный момент его команда имеет семиматчевую серию без побед и идет на 12-м месте. Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 28 июня на выезде против «Далянь Инбо».