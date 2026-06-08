Победитель ЛЧ в составе «Ливерпуля» закончил карьеру в 31 год

«Всем клубам, тренерам и партнёрам по командам, которые меня поддерживали, хочу сказать спасибо. Вы сформировали меня, в том числе и за пределами поля. Играть за сборную Бельгию, будучи коренным представителем Кении, было настоящим удовольствием. А своей семье и всем своим близким скажу вот что: без вас я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Я всегда буду вам благодарен. Миссия выполнена. Теперь я иду навстречу новому вызову», — добавил экс-футболист сборной Бельгии.