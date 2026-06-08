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Победитель ЛЧ в составе «Ливерпуля» закончил карьеру в 31 год

Экс-нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги объявил о завершении профессиональной карьеры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: пресс-служба клуба "Милан"

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Бельгии Дивок Ориги в соцсетях объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 31 года.

«Мое футбольное предназначение выполнено. С детства я мечтал играть в самых больших турнирах и брать наиболее престижные трофеи. Я благодарен богу за всё это. Всем своим болельщикам по всему миру, которые помогали мне блистать, я бы хотел сказать следующее: каждый памятный момент и каждый гол, которые мы сотворили, навсегда останутся с нами», — написал Ориги.

«Всем клубам, тренерам и партнёрам по командам, которые меня поддерживали, хочу сказать спасибо. Вы сформировали меня, в том числе и за пределами поля. Играть за сборную Бельгию, будучи коренным представителем Кении, было настоящим удовольствием. А своей семье и всем своим близким скажу вот что: без вас я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Я всегда буду вам благодарен. Миссия выполнена. Теперь я иду навстречу новому вызову», — добавил экс-футболист сборной Бельгии.

В последний раз Ориги выходил на поле в апреле 2024 года в составе «Ноттингем Форест», за который он выступал на правах аренды из «Милана». Также, помимо «Ливерпуля», он играл за «Лилль» и «Вольфсбург». В составе мерсисайдцев Ориги по разу выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.