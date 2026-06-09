Саудовские клубы хотят подписать игрока «Барселоны» Рафинью

Как сообщает журналист Ферран Мартинес, «Аль‑Наср» и «Аль‑Хиляль» готовы предложить каталонцам за 29-летнего вингера 80 миллионов евро. Также оба клуба могут поднять зарплату бразильца в четыре раза.
На данный момент рыночная стоимость вингера, по оценке профильного портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро. В текущем сезоне Рафинья провел за «Барселону» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 8 результативными передачами.
Рафинья играет за каталонский клуб с 2022 года после перехода из «Лидса». В 177 матчах за сине-гранатовых бразилец забил 75 голоы и отдал 59 голевых передач. Нынешнее соглашение нападающего с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2028 года.