Саудовские клубы хотят подписать игрока «Барселоны» Рафинью

Рафинья играет за каталонский клуб с 2022 года после перехода из «Лидса». В 177 матчах за сине-гранатовых бразилец забил 75 голоы и отдал 59 голевых передач. Нынешнее соглашение нападающего с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2028 года.