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Ван Дейк стал лидером по минутам среди игроков топ-5 лиг Европы

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк стал лидером сезона среди футболистов топ‑5 лиг Европы по количеству проведенного на поле времени.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным аналитического агентства Opta, с июня 2025 года футболист отыграл в общей сложности 5 841 минуту за клуб и национальную сборную. За этот период Ван Дейк пропустил лишь 279 минут во всех турнирах: из них 90 минут — в матчах за Нидерланды, 189 минут — за «Ливерпуль».

В минувшем сезоне 34-летний Ван Дейк провел за «Ливерпуль» 55 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи. «Ливерпуль» занял пятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Ван Дейк выступает за сборную Нидерландов с 2015 года и носит капитанскую повязку с 2018-го. На чемпионате мира 2022 года команда дошла до четвертьфинала, где уступила Аргентине в серии пенальти. Футболист вошел в итоговый состав команды на предстоящий чемпионат мира 2026 года.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. На групповом этапе Нидерланды сыграют с Японией (14 июня), Швецией (20 июня) и Тунисом (25 июня). Матчи пройдут в Арлингтоне, Хьюстоне и Канзас-Сити.