Ван Дейк стал лидером по минутам среди игроков топ-5 лиг Европы

По данным аналитического агентства Opta, с июня 2025 года футболист отыграл в общей сложности 5 841 минуту за клуб и национальную сборную. За этот период Ван Дейк пропустил лишь 279 минут во всех турнирах: из них 90 минут — в матчах за Нидерланды, 189 минут — за «Ливерпуль».