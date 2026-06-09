Гаврилов: таких игроков, как Батраков, в ПСЖ как грязи

Когда я заканчивал карьеру, можно было выбрать: идти в «Динамо» Киев или в «Асмарал», в котором я играл. Там во мне нуждались. А в «Динамо» Киев я бы не играл в те свои годы. И зачем мне было туда идти? Батраков должен определить свои силы, выдержит ли он конкуренцию или нет. Можно, конечно, попробовать. Пусть он сам выбирает«, — отметил Гаврилов “Чемпионату”.