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Гаврилов: таких игроков, как Батраков, в ПСЖ как грязи

В СМИ ранее обсуждали возможный переход Алексея Батракова в ПСЖ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Батраков — талантливый парень. Но в “ПСЖ” не каждый может заиграть. Таких игроков, как Батраков, там как грязи. В “ПСЖ” и своих футболистов хватает. Один из главных моментов — выдержит ли он конкуренцию. Для футболиста нужна игровая практика. А если он там конкретно сядет на скамейку, то потеряет очень многое. Без игры футболисту нельзя находиться.

Когда я заканчивал карьеру, можно было выбрать: идти в «Динамо» Киев или в «Асмарал», в котором я играл. Там во мне нуждались. А в «Динамо» Киев я бы не играл в те свои годы. И зачем мне было туда идти? Батраков должен определить свои силы, выдержит ли он конкуренцию или нет. Можно, конечно, попробовать. Пусть он сам выбирает«, — отметил Гаврилов “Чемпионату”.