Сычев: Сафонов открыл дорогу российским футболистам в Европу

— Да-да, можно. В любом случае сейчас скауты интересуются нашими футболистами. Вы же видите, что «ПСЖ» приезжает смотреть на наших футболистов — это огромный успех. Огромный успех академии Сергея Николаевича Галицкого в том, что он воспитал такого футболиста. Он рос, прогрессировал и набирался мастерства именно в России с молодежного уровня. Поэтому это вообще класс. То, что он открыл дорогу — это точно, потому что начали говорить ещё больше о наших футболистах, смотреть на них и делать предложения«, — заявил Сычёв в интервью “Совспорту”.