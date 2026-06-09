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Сычев: Сафонов открыл дорогу российским футболистам в Европу

Дмитрий Сычев прокомментировал достижения Матвея Сафонова.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв высказался о заслугах россиянина Матвея Сафонова в ПСЖ.

— Сафонов стал единственным российским игроком, у которого есть два трофея Лиги чемпионов.

— Это потрясающе. Он вошёл в историю, и это уже никогда никем не будет вычеркнуто и оспорено. Тем более, он сыграл большую роль в серии пенальти — это вообще фантастика. Поэтому, мне кажется, именно в этом контексте завоевания Матвеем Лиги чемпионов нужно рассуждать о том, что у нас уровень молодежного футбола всё равно высокий. Яркие футболисты появляются, и вот Матвей — это яркий пример.

— Можно ли сказать, что Матвей сейчас открыл дорогу российским футболистам в Европу?

— Да-да, можно. В любом случае сейчас скауты интересуются нашими футболистами. Вы же видите, что «ПСЖ» приезжает смотреть на наших футболистов — это огромный успех. Огромный успех академии Сергея Николаевича Галицкого в том, что он воспитал такого футболиста. Он рос, прогрессировал и набирался мастерства именно в России с молодежного уровня. Поэтому это вообще класс. То, что он открыл дорогу — это точно, потому что начали говорить ещё больше о наших футболистах, смотреть на них и делать предложения«, — заявил Сычёв в интервью “Совспорту”.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» планирует продлить контракт с российским вратарём на улучшенных условиях.