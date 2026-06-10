«Реал» продлил контракт с Adidas и заработает миллиард евро

— «Реал» и Adidas объявляют о продлении самого успешного партнерства в мировом футболе еще на восемь лет. Эта связь, впервые официально оформленная в 1980 году, сделала наш клуб абсолютным лидером европейского футбола, выигравшим 8 титулов Лиги чемпионов в футболке с тремя полосками.



За более чем 35 лет сотрудничества этот союз отличался дизайном, который отдает дань уважения истории, культуре и болельщикам «Реала». От высококачественной экипировки, которую носили на поле такие игроки, как Зидан, Кроос, Бекхэм и Беллингем, до одежды, позволяющей болельщикам демонстрировать свою поддержку во всех аспектах их жизни, — сказано в сообщении «Реала».