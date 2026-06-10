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«Реал» продлил контракт с Adidas и заработает миллиард евро

Мадридский «Реал» объявил о продлении сотрудничества с Adidas.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Реал" Мадрид

Немецкий производитель экипировки будет техническим спонсором клуба как минимум до 2034 года.

— «Реал» и Adidas объявляют о продлении самого успешного партнерства в мировом футболе еще на восемь лет. Эта связь, впервые официально оформленная в 1980 году, сделала наш клуб абсолютным лидером европейского футбола, выигравшим 8 титулов Лиги чемпионов в футболке с тремя полосками.

За более чем 35 лет сотрудничества этот союз отличался дизайном, который отдает дань уважения истории, культуре и болельщикам «Реала». От высококачественной экипировки, которую носили на поле такие игроки, как Зидан, Кроос, Бекхэм и Беллингем, до одежды, позволяющей болельщикам демонстрировать свою поддержку во всех аспектах их жизни, — сказано в сообщении «Реала».

Adidas является техническим спонсором «Реала» с 1998 года, а также производил экипировку для клуба в период с 1981 по 1986 год. По предыдущему контракту сотрудничество с немецким брендом приносило «сливочным» 120 млн евро в год, что было рекордным соглашением с техническим спонсором в мировом футболе. Новое восьмилетнее соглашение с Adidas оценивается примерно в один миллиард евро.