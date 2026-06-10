«Ньюкасл» купил вратаря молодежной сборной Франции Жауэна

«Я очень рад стать игроком “Ньюкасл Юнайтед”. Когда я посетил тренировочную базу, я сразу увидел, насколько все здесь увлечены клубом и своей работой, и мне сразу понравилась эта атмосфера. Также у меня была возможность увидеть стадион — он просто огромный. Я много слышал о болельщиках и о том, что они являются лучшими в стране. Страсть всего города и атмосфера на “Сент-Джеймс Парк” известны во всем футбольном мире, и я с нетерпением жду возможности почувствовать это лично», — приводит слова Жауэна пресс-служба клуба.