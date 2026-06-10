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«Ньюкасл» купил вратаря молодежной сборной Франции Жауэна

«Ньюкасл» объявил о трансфере вратаря «Реймса» и молодежной сборной Франции Юэна Жауэна.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ньюкасл Юнайтед"

20-летний голкипер Юэн Жауэн подписал долгосрочный контракт с английским клубом. Согласно порталу Transfermarkt, «сороки» заплатили «Реймсу» 25 миллионов евро за переход футболиста.

В минувшем сезоне Жауэн пропустил 35 голов в 34 матчах французской Лиги 2, сыграв на ноль в 15 «на ноль».

Голкипер начал карьеру в «Генгаме», а летом 2023 года перешел в «Реймс». Позже вратарь выступал на правах аренды за «Родез» и «Дюнкерк», с которым дошёл до полуфинала Кубка Франции. Также Жауэн вызывался в молодежную сборную Франции.

Отмечается, что Юэн Жауэн уже прибыл в расположение клуба для подготовки к новому сезону Английской Премьер-лиги.

«Я очень рад стать игроком “Ньюкасл Юнайтед”. Когда я посетил тренировочную базу, я сразу увидел, насколько все здесь увлечены клубом и своей работой, и мне сразу понравилась эта атмосфера. Также у меня была возможность увидеть стадион — он просто огромный. Я много слышал о болельщиках и о том, что они являются лучшими в стране. Страсть всего города и атмосфера на “Сент-Джеймс Парк” известны во всем футбольном мире, и я с нетерпением жду возможности почувствовать это лично», — приводит слова Жауэна пресс-служба клуба.