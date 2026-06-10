Презентация Моуринью в «Реале» пройдет в июле

Журналистка Аранча Родригес сообщает, что мадридский клуб планирует представить Моуринью перед прессой и болельщиками в июле. Информацию также подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.
9 июня Моуринью провел встречу с руководством «Реала», на которой обсуждались стратегии и отдельные игроки.
Моуринью, переходящий из «Бенфики» за 15 миллионов евро, возглавит «Реал» во второй раз в карьере. Он тренировал клуб с 2010-го по 2013 год. Под его руководством «сливочные» провели 178 матчей, в которых одержали 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед каталонскую «Барселону». Также клуб вылетел на стадии ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4). В Кубке страны «Реал» проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (2:3).