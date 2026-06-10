Презентация Моуринью в «Реале» пройдет в июле

Моуринью, переходящий из «Бенфики» за 15 миллионов евро, возглавит «Реал» во второй раз в карьере. Он тренировал клуб с 2010-го по 2013 год. Под его руководством «сливочные» провели 178 матчей, в которых одержали 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.