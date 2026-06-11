«Эвертон» заплатит штраф в 40 млн фунтов из-за вылета «Бернли»

— «Эвертон» удивлен и возмущен решением выплатить компенсацию «Бернли». Мы обжаловали это решение и убеждены, что оно в корне ошибочно как с юридической, так и с фактической точки зрения, — говорится в заявлении клуба. — Клуб не согласен с выводами о том, что вылет «Бернли» из премьер-лиги в мае 2022 года был вызван спортивным преимуществом, полученным «Эвертоном» из-за нарушения правил о прибыли и устойчивом развитии. Это решение создает опасный и неработоспособный прецедент для английского футбола, поскольку оно основано на принципе, согласно которому клуб может нарушить финансовые правила в любой момент финансового года. «Эвертон» считает, что решение комиссии неверно интерпретирует неопровержимые доказательства, представленные его юридическими представителями, и что апелляция будет удовлетворена.