«Эвертон» заплатит штраф в 40 млн фунтов из-за вылета «Бернли»

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» оштрафован на 40 млн фунтов стерлингов (€46,4 млн) за финансовые нарушения, допущенные в сезоне-2021/22. Об этом сообщает журнал The Lawyer.
«Эвертон» обязан выплатить эту сумму клубу «Бернли», который доказал в суде, что не вылетел бы из АПЛ при своевременном применении санкции к ливерпульскому клубу в виде снятия 10 очков. Уточняется, что в судебный процесс могли вмешаться «Лидс», «Лестер», «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон», однако они отказались от претензий.
— «Эвертон» удивлен и возмущен решением выплатить компенсацию «Бернли». Мы обжаловали это решение и убеждены, что оно в корне ошибочно как с юридической, так и с фактической точки зрения, — говорится в заявлении клуба. — Клуб не согласен с выводами о том, что вылет «Бернли» из премьер-лиги в мае 2022 года был вызван спортивным преимуществом, полученным «Эвертоном» из-за нарушения правил о прибыли и устойчивом развитии. Это решение создает опасный и неработоспособный прецедент для английского футбола, поскольку оно основано на принципе, согласно которому клуб может нарушить финансовые правила в любой момент финансового года. «Эвертон» считает, что решение комиссии неверно интерпретирует неопровержимые доказательства, представленные его юридическими представителями, и что апелляция будет удовлетворена.
«Эвертон» был наказан снятием 10 очков за то, что понес убытки в размере 124 млн фунтов (около €142 млн) за период с сезона-2019/20 по сезон-2021/22. Согласно правилам устойчивого развития лиги, допустимый уровень убытков за три года не должен превышать 105 млн фунтов (около €120 млн). Решение приняла независимая комиссия, члены которой назначаются независимым председателем судебной коллегии лиги. Заседания комиссии проходят в частном порядке и носят конфиденциальный характер.
Снятие 10 очков стало рекордной санкцией в истории АПЛ. Позднее клуб подал апелляцию, в результате чего наказание было снижено до 6 баллов.