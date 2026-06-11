Хави исключили из команды легенд «Барселоны» из-за конфликта с Лапортой

Бывший игрок и экс-наставник «Барселоны» Хави не сможет принимать участие в матчах команды ветеранов клуба в Майами и Сеуле. По информации испанского издания As, причиной такого решения стала его поддержка оппонента нынешнего президента каталонцев Жоана Лапорты на выборах главы клуба.
Сообщается, что во время предвыборной кампании Хави открыто выступал против Лапорты и поддерживал Виктора Фонта. По данным источника, ограничение на участие бывшего тренера в играх легенд может сохраниться и в дальнейшем, поскольку формированием состава занимается близкий соратник президента клуба Алехандро Эчеваррия.
Представители Хави получили официальное уведомление о том, что его присутствие в команде ветеранов нежелательно. Кроме того, его кандидатуру не одобрили для поездки в Сеул. Сам специалист остался крайне недоволен сложившейся ситуацией, тогда как в «Барселоне» утверждают, что возникшие сложности носят временный характер.
На выборах президента «Барселоны» Жоан Лапорта уверенно победил, получив 68,18% голосов. В голосовании участвовали свыше 48 тысяч членов клуба.
Хави защищал цвета основной команды «Барселоны» с 1998 по 2015 год. За это время он провёл 767 матчей и выиграл 25 трофеев, среди которых восемь чемпионских титулов Ла Лиги и четыре победы в Лиге чемпионов.
На пост главного тренера каталонского клуба Хави был назначен 6 ноября 2021 года. Он руководил командой до конца мая 2024 года и за этот период привёл её к победе в чемпионате Испании сезона-2022/23, а также завоевал Суперкубок страны в 2023 году.