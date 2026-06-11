Хави исключили из команды легенд «Барселоны» из-за конфликта с Лапортой

Представители Хави получили официальное уведомление о том, что его присутствие в команде ветеранов нежелательно. Кроме того, его кандидатуру не одобрили для поездки в Сеул. Сам специалист остался крайне недоволен сложившейся ситуацией, тогда как в «Барселоне» утверждают, что возникшие сложности носят временный характер.