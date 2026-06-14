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«Реал» включился в борьбу за защитника «Челси»

Мадридский клуб рассматривает защитника «Челси» Марка Кукурельи как вариант на левый фланг обороны, но конкуренция за игрока может быть высокой.

Источник: Reuters

«Реал» заинтересован в подписании защитника «Челси» и сборной Испании Марка Кукурельи. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, мадридский клуб включился в борьбу за 27-летнего футболиста, который может покинуть «Челси» и вернуться в чемпионат Испании. Ранее интерес к Кукурелье также приписывали «Атлетико» и «Барселоне».

The Athletic также сообщал, что ситуацией вокруг защитника следят несколько крупных клубов, включая «Реал», «Барселону», «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Кукурелья выступает за «Челси» с 2022 года, когда перешел из «Брайтона». По данным Transfermarkt, контракт испанца с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 50 млн евро.

Позиция левого защитника остается одной из зон внимания «Реала». При этом переход Кукурельи может быть сложным из-за конкуренции со стороны других клубов и длительного контракта футболиста с «Челси».

Кукурелья является игроком сборной Испании и входил в состав команды на чемпионат мира 2026 года. Испанец ранее стал чемпионом Европы 2024 года в составе национальной команды.