«МЮ» может сэкономить миллионы на уходе Аморима

«Манчестер Юнайтед» может сократить расходы на компенсацию бывшему главному тренеру Рубену Амориму, если специалист возглавит «Милан», сообщает The Telegraph.
По данным источника, английский клуб ранее указывал в финансовом отчете, что потенциальные выплаты Амориму и его тренерскому штабу после увольнения могут составить до 15,9 миллиона фунтов.
Однако сумма может быть уменьшена, если португальский специалист найдет новую работу. «Милан» рассматривает Аморима как одного из кандидатов на пост главного тренера.
Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года после ухода из «Спортинга». Английскому клубу тогда пришлось выплатить компенсацию за расторжение его соглашения с лиссабонцами.
Португалец покинул «МЮ» после неудачного отрезка работы. Для клуба его возможное трудоустройство в другой команде позволит снизить финансовую нагрузку, связанную с досрочным расторжением контракта.
«Милан» продолжает искать варианты усиления тренерского штаба перед новым сезоном. Окончательное решение по кандидатуре Аморима пока не принято.