Сафонов сыграл свадьбу со своей женой Мариной Кондратюк

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк отпраздновали свадьбу спустя год после официальной росписи, сообщает соцсети Матвея Сафонова и Марины Кондратюк.
Пара опубликовала совместные фотографии с торжества. На празднике Сафонов и Кондратюк были одеты во все белое, место церемонии оформили в темных тонах, а гости пришли в черной одежде.
Кондратюк в комментариях к публикации пояснила, что раньше у пары была только официальная роспись, но не было свадебного праздника.
Матвей и Марина отпраздновали свадьбу 13 июня 2026 года. Они расписались в марте 2025 года в российском консульстве в Париже.
В составе «ПСЖ» Сафонов второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. В сезоне-2025/26 российский вратарь провел 27 матчей во всех турнирах.