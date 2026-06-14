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Сафонов сыграл свадьбу со своей женой Мариной Кондратюк

Вратарь «ПСЖ» и его супруга устроили торжество спустя год после официальной росписи.

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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк отпраздновали свадьбу спустя год после официальной росписи, сообщает соцсети Матвея Сафонова и Марины Кондратюк.

Пара опубликовала совместные фотографии с торжества. На празднике Сафонов и Кондратюк были одеты во все белое, место церемонии оформили в темных тонах, а гости пришли в черной одежде.

Кондратюк в комментариях к публикации пояснила, что раньше у пары была только официальная роспись, но не было свадебного праздника.

Матвей и Марина отпраздновали свадьбу 13 июня 2026 года. Они расписались в марте 2025 года в российском консульстве в Париже.

В составе «ПСЖ» Сафонов второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. В сезоне-2025/26 российский вратарь провел 27 матчей во всех турнирах.

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