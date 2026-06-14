Источник: защитник «Челси» Кукурелья перейдет в «Реал»

Мадридский «Реал» достиг устной договоренности о переходе защитника лондонского «Челси» Марка Кукурельи. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Как отмечается, в приобретении 27-летнего испанца заинтересован новый главный тренер мадридцев Жозе Моуринью. Стороны согласовали условия сделки, для ее завершения остается оформить все детали официально. Футболист присоединится к «Реалу» после окончания чемпионата мира 2026 года.
Кукурелья является воспитанником «Барселоны». За «Челси» защитник выступает с августа 2022 года. В сезоне-2025/26 игрок провел 50 матчей за команду во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кукурельи составляет 50 миллионов евро.