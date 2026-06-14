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Источник: защитник «Челси» Кукурелья перейдет в «Реал»

Мадридский «Реал» договорился о переходе защитника «Челси» и сборной Испании Марка Кукурельи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник: Reuters

Мадридский «Реал» достиг устной договоренности о переходе защитника лондонского «Челси» Марка Кукурельи. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечается, в приобретении 27-летнего испанца заинтересован новый главный тренер мадридцев Жозе Моуринью. Стороны согласовали условия сделки, для ее завершения остается оформить все детали официально. Футболист присоединится к «Реалу» после окончания чемпионата мира 2026 года.

Кукурелья является воспитанником «Барселоны». За «Челси» защитник выступает с августа 2022 года. В сезоне-2025/26 игрок провел 50 матчей за команду во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кукурельи составляет 50 миллионов евро.