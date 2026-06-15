«Реал» объявил о трансфере Марка Кукурельи

Соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2032 года.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» заплатит за Кукурелью 55 млн евро. Еще 5 млн евро «Челси» может получить в виде бонусов.
Кукурелья является воспитанником «Барселоны». За «Челси» защитник выступал с августа 2022 года. В сезоне-2025/26 игрок провел 50 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermark его рыночная стоимость оценивается в 50 млн евро.
Марк Кукурелья вошел в состав сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. Вместе с национальной командой он стал чемпионом Европы 2024 года.
Напомним, 8 июня президент «Реала» Флорентино Перес объявил о том, что в клуб вернулся наставник Жозе Моуринью. Он уже возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца «сливочные» провели 178 матчей, в которых одержали 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед каталонскую «Барселону». Также клуб вылетел на стадии ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4). В Кубке страны «Реал» проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (2:3).