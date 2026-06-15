Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.20
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026
16.06
Саудовская Аравия
:
Уругвай
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.45
П2
1.48
Футбол. ЧМ-2026
16.06
Иран
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.40
П2
4.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швеция
5
:
Тунис
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Эквадор
0
П1
X
П2

«Реал» объявил о трансфере Марка Кукурельи

Пресс-служба мадридского «Реала» объявила о переходе защитника «Челси» Марка Кукурельи.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2032 года.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» заплатит за Кукурелью 55 млн евро. Еще 5 млн евро «Челси» может получить в виде бонусов.

Кукурелья является воспитанником «Барселоны». За «Челси» защитник выступал с августа 2022 года. В сезоне-2025/26 игрок провел 50 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermark его рыночная стоимость оценивается в 50 млн евро.

Марк Кукурелья вошел в состав сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. Вместе с национальной командой он стал чемпионом Европы 2024 года.

Напомним, 8 июня президент «Реала» Флорентино Перес объявил о том, что в клуб вернулся наставник Жозе Моуринью. Он уже возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца «сливочные» провели 178 матчей, в которых одержали 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.


В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед каталонскую «Барселону». Также клуб вылетел на стадии ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4). В Кубке страны «Реал» проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (2:3).