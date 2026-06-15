«Реал» объявил о трансфере Марка Кукурельи

Напомним, 8 июня президент «Реала» Флорентино Перес объявил о том, что в клуб вернулся наставник Жозе Моуринью. Он уже возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца «сливочные» провели 178 матчей, в которых одержали 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.