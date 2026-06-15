Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим возглавит «Милан»

Аморим находился без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в январе этого года. Он возглавлял команду с ноября 2024 года — под его руководством манкунианцы провели 63 матча, в которых одержали 25 побед при 15 ничьих и 23 поражениях.