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Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим возглавит «Милан»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим станет новым наставником «Милана». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 41-летний португальский специалист на этой неделе подпишет двухлетний контракт с итальянским клубом с опцией продления еще на один сезон.

Таким образом, Аморим сменит на посту главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри, который был отправлен в отставку по окончании сезона. Вместе с ним клуб покинули генеральный директор Джорджо Фурлани, спортивный директор Игли Таре и технический директор Джеффри Монкада.

Аморим находился без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в январе этого года. Он возглавлял команду с ноября 2024 года — под его руководством манкунианцы провели 63 матча, в которых одержали 25 побед при 15 ничьих и 23 поражениях.

Ранее Аморим работал на родине, где возглавлял «Казу Пию» (2018−2019), «Брагу» (2019−2020) и лиссабонский «Спортинг» (2020−2024). Он дважды выигрывал чемпионат Португалии (2021, 2022) и трижды становился обладателем Кубка португальской лиги (2020−2022).

«Милан» завершил минувший сезон на пятом месте в турнирной таблице Серии А и в новом сезоне сыграет в Лиге Европы.