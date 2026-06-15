Маурицио Сарри стал главным тренером «Аталанты»

Итальянский специалист Маурицио Сарри возглавил «Аталанту», об этом сообщила пресс-служба клуба из Бергамо.
Контракт с 67-летним тренером рассчитан до 2029 года. В минувшем сезоне он руководил римским «Лацио», с которым занял девятое место в чемпионате Италии и дошёл до финала Кубка страны, где команда уступила «Интеру» со счётом 0:2.
На посту тренера «Аталанты» Сарри сменил Раффаэле Палладино. По итогам прошлого сезона команда из Бергамо заняла седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В Кубке Италии коллектив дошёл до полуфинала, а в Лиге чемпионов бергамаски остановились на стадии ⅛ финала. На протяжении своей истории «Аталанта» один раз брала национальный Кубок, а также выигрывала Лигу Европы УЕФА.