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Маурицио Сарри стал главным тренером «Аталанты»

Контракт с тренером рассчитан до 2029 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Итальянский специалист Маурицио Сарри возглавил «Аталанту», об этом сообщила пресс-служба клуба из Бергамо.

Контракт с 67-летним тренером рассчитан до 2029 года. В минувшем сезоне он руководил римским «Лацио», с которым занял девятое место в чемпионате Италии и дошёл до финала Кубка страны, где команда уступила «Интеру» со счётом 0:2.

Ранее в карьере Сарри работал с «Челси», а также возглавлял итальянские «Эмполи», «Наполи» и «Ювентус».

На посту тренера «Аталанты» Сарри сменил Раффаэле Палладино. По итогам прошлого сезона команда из Бергамо заняла седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В Кубке Италии коллектив дошёл до полуфинала, а в Лиге чемпионов бергамаски остановились на стадии ⅛ финала. На протяжении своей истории «Аталанта» один раз брала национальный Кубок, а также выигрывала Лигу Европы УЕФА.