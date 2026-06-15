Маурицио Сарри стал главным тренером «Аталанты»

На посту тренера «Аталанты» Сарри сменил Раффаэле Палладино. По итогам прошлого сезона команда из Бергамо заняла седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В Кубке Италии коллектив дошёл до полуфинала, а в Лиге чемпионов бергамаски остановились на стадии ⅛ финала. На протяжении своей истории «Аталанта» один раз брала национальный Кубок, а также выигрывала Лигу Европы УЕФА.